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Нападающий "Салавата Юлаева" Умарк: команда начнет другую историю в плей-офф КХЛ

Спорт
25 января, 23:25 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Сергей Фукс
По словам шведского игрока, команде как можно скорее нужно выиграть, иначе ситуация станет угрожающей
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МОСКВА, 25 января. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Нападающий уфимского хоккейного клуба "Салават Юлаев" Линус Умарк в беседе с журналистами высказал мнение, что неудачная полоса команды вскоре закончится, а в плей-офф начнется другая история.

В среду "Салават Юлаев" в гостях уступил московскому "Динамо" со счетом 2:6. Это поражение стало для уфимской команды пятым подряд.

"Мы играли плохо, пропустили слишком много. Не знаю, в чем проблема, но мы должны продолжать бороться, чтобы выправить ситуацию. Нам как можно скорее нужно выиграть, иначе все станет совсем плохо", - сказал Умарк.

"Конечно, верю, что в плей-офф все станет иначе. Когда мы играем в свой лучший хоккей, мы хорошая команда, но сейчас мы не делаем этого. Эта серия поражения закончится, а в плей-офф будет другая история", - резюмировал нападающий.

После 54 матчей "Салават Юлаев" с 81 баллом занимает пятое место на Востоке. В следующей игре 27 января уфимская команда в гостях сыграет с ярославским "Локомотивом".

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