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IAAF перепроверит допинг-пробы с чемпионата мира 2009 года в Берлине

Спорт
25 января, 23:41 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, января. /ТАСС
По словам журналиста немецкого телеканала ARD Хайо Зеппельта, подобное решение было принято после запроса со стороны Немецкой федерации легкой атлетики
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© EPA/SEBASTIEN NOGIER

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) перепроверит допинг- пробы спортсменов, взятые в ходе чемпионата мира 2009 года в Берлине. Об этом Twitter сообщил журналист немецкого телеканала ARD Хайо Зеппельт.

О том, когда станут известны результаты перепроверки проб, не сообщается.

"IAAF перепроверит допинг-пробы с ЧМ-2009 после запроса со стороны Немецкой федерации легкой атлетики", - написал Зеппельт.

Ранее Международный олимпийский комитет лишил российскую легкоатлетку Татьяну Лебедеву двух серебряных медалей Олимпиады-2008 в Пекине после перепроверки ее допинг-проб. Лебедева также принимала участие в чемпионате мира в Берлине, где завоевала серебро в прыжках в длину.

 

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