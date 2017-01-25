IAAF перепроверит допинг-пробы с чемпионата мира 2009 года в Берлине

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IAAF перепроверит допинг-пробы с чемпионата мира 2009 года в БерлинеСпорт 25 января, 23:41
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МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) перепроверит допинг- пробы спортсменов, взятые в ходе чемпионата мира 2009 года в Берлине. Об этом Twitter сообщил журналист немецкого телеканала ARD Хайо Зеппельт.
О том, когда станут известны результаты перепроверки проб, не сообщается.
"IAAF перепроверит допинг-пробы с ЧМ-2009 после запроса со стороны Немецкой федерации легкой атлетики", - написал Зеппельт.
Ранее Международный олимпийский комитет лишил российскую легкоатлетку Татьяну Лебедеву двух серебряных медалей Олимпиады-2008 в Пекине после перепроверки ее допинг-проб. Лебедева также принимала участие в чемпионате мира в Берлине, где завоевала серебро в прыжках в длину.
NEWS: IAAF will perform further retests of stored samples from Berlin 2009 athletics world ch's-after GER athletics federation had asked for— Hajo Seppelt (@hajoseppelt) 25 января 2017 г.