IAAF перепроверит допинг-пробы с чемпионата мира 2009 года в Берлине

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) перепроверит допинг- пробы спортсменов, взятые в ходе чемпионата мира 2009 года в Берлине. Об этом Twitter сообщил журналист немецкого телеканала ARD Хайо Зеппельт.

О том, когда станут известны результаты перепроверки проб, не сообщается.

"IAAF перепроверит допинг-пробы с ЧМ-2009 после запроса со стороны Немецкой федерации легкой атлетики", - написал Зеппельт.

Ранее Международный олимпийский комитет лишил российскую легкоатлетку Татьяну Лебедеву двух серебряных медалей Олимпиады-2008 в Пекине после перепроверки ее допинг-проб. Лебедева также принимала участие в чемпионате мира в Берлине, где завоевала серебро в прыжках в длину.

NEWS: IAAF will perform further retests of stored samples from Berlin 2009 athletics world ch's-after GER athletics federation had asked for — Hajo Seppelt (@hajoseppelt) 25 января 2017 г.