Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 26.01:
$ 59.15
€ 63.43
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Александр Михайлов будет переизбран главой Федерации фехтования России

Спорт
26 января, 1:03 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, января. /ТАСС
64-летний Александр Михайлов, возглавляющий федерацию с 2009 года, является единственным кандидатом на пост президента организации
Поделиться
Материал из 1 страницы
Президент Федерации фехтования России Александр Михайлов

Президент Федерации фехтования России Александр Михайлов

© Николай Галкин/ТАСС

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Отчетно-выборная конференция Федерации фехтования России (ФФР) пройдет в четверг в столице. Единственным кандидатом на пост президента федерации является ее нынешний глава Александр Михайлов.

На конференции ФФР будут заслушаны отчеты бюро исполкома и контрольно-ревизионной комиссии, после чего пройдут выборы руководящих органов - президента федерации, первого вице-президента, вице-президентов, ответственного секретаря, бюро исполкома и исполнительного комитета. Кроме того, будут выбраны члены контрольно-ревизионной комиссии ФФР.

64-летний Михайлов является единственным кандидатом на пост президента ФФР. Федерацию он возглавляет с 2009 года, с 2001-го являясь вице-президентом. С 2004 года Михайлов - генеральный директор ООО "Финансы, корпоративные отношения, траст".

Председателем попечительского совета ФФР является бизнесмен Алишер Усманов, который в 2001-2009 гг. был президентом федерации, в декабре 2008-го возглавив Международную федерацию фехтования.

На Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро сборная России по фехтованию выиграла семь медалей, из них четыре - золотые. Олимпийскими чемпионами стали мужская сборная России по рапире, рапиристка Ирина Дериглазова, саблистка Яна Егорян, а также женская команда по сабле. При этом члены сборной России по фехтованию не были замечены в допинговых скандалах и выступили на Играх в Рио-де-Жанейро в полном составе.

Отчетно-выборная конференция ФФР пройдет в здании Олимпийского комитета России в Москве, начало - 11:00 мск.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
В других СМИ
Реклама
Фото
6
ЖХЛ представила календарь на 2017 год с хоккеистками чемпионата
15
Человек, который изменил все: Берни Экклстоун покинул пост главы "Формулы-1"
Команда "Востока"
12
Сборная Востока обыграла команду Запада в "Мастер-шоу" КХЛ
Интересное
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
"Великий тренер и большой мотиватор": 70 лет Гусу Хиддинку
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В МВД ликвидировали Управление "Т" полковника Захарченко
2
Похититель девочки в Оренбурге причастен к убийству ребенка в Пермском крае
3
NYT: Трамп готовится сократить на 40% финансирование ООН
4
Британские истребители пролетели рядом с "Адмиралом Кузнецовым", проходившим Ла-Манш
5
Не Татьянин день: Лебедева лишена двух медалей Олимпиады-2008
6
ПАСЕ не приняла поправку с требованием провести выборы в Верховную раду в Донбассе
7
Валерий Кашин: приступить к модернизации "Искандеров" планируется в начале 2020-х годов
Темы дня
Реклама