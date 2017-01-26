Французский футболист Эвра официально стал игроком "Марселя"

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Французский футболист Патрис Эвра официально перешел из "Ювентуса" в "Марсель". Об этом сообщает пресс-служба французского клуба.

35-летний защитник подписал контракт с "Марселем" на 1,5 года (до конца сезона-2017/18).

Французский защитник выступал за "Манчестер Юнайтед" в 2006-2014 годах, затем перейдя в "Ювентус". В составе английского клуба футболист становился победителем Лиги чемпионов, чемпионом Англии и обладателем Кубка Англии.

OFFICIAL | @Evra is a new OM player. Welcome Patrice! #PatriceEstOlympien pic.twitter.com/B6fGaes1sn — Olympique Marseille (@OM_English) 25 января 2017 г.

Эвра провел в этом сезоне 13 матчей за "Ювентус", не отличившись результативными действиями. Контракт футболиста с итальянским клубом был рассчитан до июня 2017 года. Всего в составе команды из Турина Эвра сыграл 82 матча и забил три мяча, став двукратным чемпионом Италии и обладателем Кубка страны. За сборную Франции защитник провел 81 игру.