Власти Севастополя почти в полтора раза подняли зарплату спортивным тренерам

СЕВАТОПОЛЬ, 26 января. /Корр. ТАСС Андрей Мединский/. Правительство Севастополя увеличило почти в полтора раза оклады работников учреждений в сфере культуры и спорта, подведомственных городскому управлению по делам молодежи и спорта. Соответствующее решение было принято сегодня на заседании правительства Севастополя.

"Постановлением установлены базовые должностные оклады работников учреждений в сфере физкультуры и спорта, находящихся в ведении нашего управления. В прошлом году у тренерского состава средняя зарплата была 19 тыс. рублей в месяц, теперь будет 26 тыс. рублей, прочий персонал в прошлом году получал 12 тыс. рублей, сейчас будет получать 17 тыс. рублей", - сказал начальник управления по делам молодежи и спорта Валерий Чалый.

В свою очередь врио губернатора Севастополя Дмитрий Овсянников заявил, что пока увеличение зарплаты предусмотрено только для работников учреждений в сфере физкультуры и спорта, так как для остальных категорий работников, получающих зарплату из бюджета, Минфин РФ не согласовал ее увеличение. "Но мы договорились, что к концу года мы догоним уровень зарплат по остальным категориям", - уточнил глава города.