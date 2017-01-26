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Власти Севастополя почти в полтора раза подняли зарплату спортивным тренерам

Спорт
26 января, 12:49 UTC+3 СЕВАТОПОЛЬ /Корр. ТАСС, Андрей Мединский
Врио губернатора Севастополя Дмитрий Овсянников заявил, что пока увеличение зарплаты предусмотрено только для работников учреждений в сфере физкультуры и спорта
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СЕВАТОПОЛЬ, 26 января. /Корр. ТАСС Андрей Мединский/. Правительство Севастополя увеличило почти в полтора раза оклады работников учреждений в сфере культуры и спорта, подведомственных городскому управлению по делам молодежи и спорта. Соответствующее решение было принято сегодня на заседании правительства Севастополя.

"Постановлением установлены базовые должностные оклады работников учреждений в сфере физкультуры и спорта, находящихся в ведении нашего управления. В прошлом году у тренерского состава средняя зарплата была 19 тыс. рублей в месяц, теперь будет 26 тыс. рублей, прочий персонал в прошлом году получал 12 тыс. рублей, сейчас будет получать 17 тыс. рублей", - сказал начальник управления по делам молодежи и спорта Валерий Чалый.

В свою очередь врио губернатора Севастополя Дмитрий Овсянников заявил, что пока увеличение зарплаты предусмотрено только для работников учреждений в сфере физкультуры и спорта, так как для остальных категорий работников, получающих зарплату из бюджета, Минфин РФ не согласовал ее увеличение. "Но мы договорились, что к концу года мы догоним уровень зарплат по остальным категориям", - уточнил глава города.

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