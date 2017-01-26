ФИФА вынесла решение в пользу Азмуна в споре с "Рубином"

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Палата по разрешению споров Международной федерации футбола (ФИФА) вынесла решение в пользу иранского нападающего "Ростова" Сердара Азмуна в его деле с казанским "Рубином". Об этом сообщает пресс-служба компании "Лигал Спорт".

"Ростов" арендовал Азмуна у "Рубина" летом 2015 года до конца сезона-2015/16. Футболист заявлял, что его контракт содержал опцию выкупа прав "Ростовом", но "Рубин" не стал отдавать игрока. Тогда Азмун самовольно покинул расположение казанцев и подписал контракт с ростовским клубом.

"Рубин" пожаловался на Азмуна в Российский футбольный союз и Российскую футбольную премьер-лигу, которые позже позволили игроку выступать за "Ростов". Также казанцы обратились с иском в Спортивный арбитражный суд, который запрос отклонил. В июле прошлого года стало известно, что спор между Азмуном и "Рубином" рассматривает ФИФА.

"Сегодня ФИФА направила сторонам решение по делу "Азмун против ФК "Рубин". Согласно решению ФИФА, требования "Рубина" отклонены в полном объеме. Палата по разрешению споров ФИФА установила, что при расторжении контракта футболистом нарушений допущено не было. Палата по разрешению споров ФИФА обязала "Рубин" выплатить футболисту задолженность по контракту, который признан действительным", - говорится в сообщении.