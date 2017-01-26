Федерер обыграл Вавринку и вышел в финал Australian Open

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Швейцарский теннисист Роджер Федерер вышел в финал Australian Open - первого в сезоне турнира серии Большого шлема (общий призовой фонд - $37,5 млн).

В полуфинале Федерер обыграл соотечественника Стэна Вавринку, "посеянного" на турнире под четвертым номером, со счетом 7:5, 6:3, 1:6, 4:6, 6:3. В финале 17-я "ракетка" турнира сыграет с победителем другого полуфинала Рафаэль Надаль (Испания, 9) - Григор Димитров (Болгария, 15), который состоится в пятницу.

Встреча продолжалась 3 часа и 4 минуты. Федерер сделал 11 эйсов, активно выиграл 47 очков и совершил 50 невынужденных ошибок. В активе Вавринки 10 подач навылет, 45 активно выигранных очков и 34 неточности.

Федерер является рекордсменом по количеству побед на турнирах Большего шлема, в его активе 17 титулов. Последний раз швейцарец выходил в финал подобных соревнований в 2015 году, когда пробился в решающий матч на US Open. Australian Open он выигрывал четыре раза.

Вторую половину прошлого сезона теннисист пропустил из-за травмы.

Australian Open завершится 29 января.