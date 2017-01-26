Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 27.01:
$ 59.64
€ 64.02
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Федерер обыграл Вавринку и вышел в финал Australian Open

Спорт
26 января, 14:43 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, января. /ТАСС
Матч завершился со счетом 7:5, 6:3, 1:6, 4:6, 6:3 в пользу швейцарского теннисиста
Поделиться
Материал из 1 страницы
Роджер Федерер

Роджер Федерер

© EPA/MARK R. CRISTINO

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Швейцарский теннисист Роджер Федерер вышел в финал Australian Open - первого в сезоне турнира серии Большого шлема (общий призовой фонд - $37,5 млн).

Смотрите также
Роджер Федерер
Федерер вышел в 1/4 финала Australian Open, обыграв Нисикори

В полуфинале Федерер обыграл соотечественника Стэна Вавринку, "посеянного" на турнире под четвертым номером, со счетом 7:5, 6:3, 1:6, 4:6, 6:3. В финале 17-я "ракетка" турнира сыграет с победителем другого полуфинала Рафаэль Надаль (Испания, 9) - Григор Димитров (Болгария, 15), который состоится в пятницу.

Встреча продолжалась 3 часа и 4 минуты. Федерер сделал 11 эйсов, активно выиграл 47 очков и совершил 50 невынужденных ошибок. В активе Вавринки 10 подач навылет, 45 активно выигранных очков и 34 неточности.

Федерер является рекордсменом по количеству побед на турнирах Большего шлема, в его активе 17 титулов. Последний раз швейцарец выходил в финал подобных соревнований в 2015 году, когда пробился в решающий матч на US Open. Australian Open он выигрывал четыре раза.

Вторую половину прошлого сезона теннисист пропустил из-за травмы.

Australian Open завершится 29 января.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Australian Open
В других СМИ
Реклама
Фото
6
ЖХЛ представила календарь на 2017 год с хоккеистками чемпионата
15
Человек, который изменил все: Берни Экклстоун покинул пост главы "Формулы-1"
Команда "Востока"
12
Сборная Востока обыграла команду Запада в "Мастер-шоу" КХЛ
Интересное
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
"Великий тренер и большой мотиватор": 70 лет Гусу Хиддинку
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
К ЧП на ТЭЦ в Пензе привело обрушение крыши
2
В центре Москвы в результате массовой драки пострадали пять человек
3
В Крыму проводится спецоперация против экстремистской "Хизб ут-Тахрир"
4
На ТЭЦ в Пензе произошел мощный взрыв
5
Суд отказал Джигарханяну в иске к экс-супруге
6
Путин в Кремле вручит госнаграды более чем 30 россиянам
7
Путин в Кремле вручил госнаграды Захаровой и Маслякову
Темы дня
Реклама