Федерер обыграл Вавринку и вышел в финал Australian Open

Губернатор: стадион "Ростов-Арена" планируется сдать почти на два месяца раньше срокаСпорт 26 января, 16:04
Airbus авиакомпании Finnair готовится к экстренной посадке в ШереметьевеПроисшествия 26 января, 16:02
Конференция ВЭО, посвященная столетию российских революций XX века, прошла в ПетербургеНовости партнеров 26 января, 15:54
В "Восточный порт" доставили инновационную судопогрузочную машинуТранспорт 26 января, 15:54
В Иркутской области арестованы два главаря группы бутлегеровПроисшествия 26 января, 15:54
Организаторы Гран-при России "Формулы-1" усовершенствуют систему безопасностиСпорт 26 января, 15:53
Чествование ветерана ХК "Спартак" Якушева пройдет 3 февраля в "Парке легенд"Спорт 26 января, 15:50
"112 Украина": радикалы намерены заблокировать железные дороги ДонбассаМеждународная панорама 26 января, 15:48
РПЦ просит расширить школьный курс "Основы религиозных культур и светской этики"Общество 26 января, 15:47
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Швейцарский теннисист Роджер Федерер вышел в финал Australian Open - первого в сезоне турнира серии Большого шлема (общий призовой фонд - $37,5 млн).
В полуфинале Федерер обыграл соотечественника Стэна Вавринку, "посеянного" на турнире под четвертым номером, со счетом 7:5, 6:3, 1:6, 4:6, 6:3. В финале 17-я "ракетка" турнира сыграет с победителем другого полуфинала Рафаэль Надаль (Испания, 9) - Григор Димитров (Болгария, 15), который состоится в пятницу.
Встреча продолжалась 3 часа и 4 минуты. Федерер сделал 11 эйсов, активно выиграл 47 очков и совершил 50 невынужденных ошибок. В активе Вавринки 10 подач навылет, 45 активно выигранных очков и 34 неточности.
Федерер является рекордсменом по количеству побед на турнирах Большего шлема, в его активе 17 титулов. Последний раз швейцарец выходил в финал подобных соревнований в 2015 году, когда пробился в решающий матч на US Open. Australian Open он выигрывал четыре раза.
Вторую половину прошлого сезона теннисист пропустил из-за травмы.
Australian Open завершится 29 января.