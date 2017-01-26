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Баскетболисты "Енисея" сыграют с турецким "Демиром" в 1/8 финала Кубка Европы FIBA

Спорт
26 января, 16:37 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, января. /ТАСС
Матчи 1/8 финала пройдут 8 и 22 февраля
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МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Российский баскетбольный клуб "Енисей" сыграет с турецкой командой "Демир Иншаат" в 1/8 финала Кубка Европы Международной федерации баскетбола (FIBA).

На групповом раунде турнира баскетболисты красноярского клуба заняли первое место, одержав пять побед в шести матчах. Турецкая команда также завершила групповой турнир на первом месте, победив в четырех матчах из шести.

Матчи 1/8 финала пройдут 8 и 22 февраля.

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