"Куньлунь" обыграл "Слован" в матче чемпионата КХЛ

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Пекинский "Куньлунь" обыграл братиславский "Слован" со счетом 2:0 в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Шайбы забросили Шон Коллинз (18-я минута) и Алексей Поникаровский (58).

"Куньлунь" набрал 77 очков и занимает седьмую строчку в таблице Восточной конференции, "Слован" с 78 баллами располагается на десятом месте на Западе.

В следующем матче китайский клуб 28 января примет загребский "Медвешчак", "Слован" в тот же день в гостях встретится с владивостокским "Адмиралом".

В другом матче игрового дня хабаровский "Амур" победил "Медвешчак" - 4:2.