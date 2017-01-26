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"Куньлунь" обыграл "Слован" в матче чемпионата КХЛ

Спорт
26 января, 17:07 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, января. /ТАСС
Встреча завершилась со счетом 2:0
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МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Пекинский "Куньлунь" обыграл братиславский "Слован" со счетом 2:0 в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Шайбы забросили Шон Коллинз (18-я минута) и Алексей Поникаровский (58).

"Куньлунь" набрал 77 очков и занимает седьмую строчку в таблице Восточной конференции, "Слован" с 78 баллами располагается на десятом месте на Западе.

В следующем матче китайский клуб 28 января примет загребский "Медвешчак", "Слован" в тот же день в гостях встретится с владивостокским "Адмиралом".

В другом матче игрового дня хабаровский "Амур" победил "Медвешчак" - 4:2.

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