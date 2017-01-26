"Куньлунь" обыграл "Слован" в матче чемпионата КХЛ

Губернатор лично проверил на прочность кресла строящейся к ЧМ-2018 "Ростов-Арены"Спорт 26 января, 17:38
Кубань закупит 60 новых автобусов к матчам Кубка конфедераций в СочиСпорт 26 января, 17:22
Улицу в Екатеринбурге назовут в честь Героя России ВаловаНовости Урала 26 января, 17:13
Фигурист Кацалапов заявил, что у них с Синициной возникли вопросы по оценке на ЧЕСпорт 26 января, 17:01
Рабочий ТЭЦ в Пензе мог погибнуть из-за нарушения технологического процессаПроисшествия 26 января, 16:50
Компания "Т Плюс" опровергла факт взрыва на Пензенской ТЭЦ-1Происшествия 26 января, 16:41
Гребец Федоровцев: лаборатория допустила ошибку при анализе моей допинг-пробыСпорт 26 января, 16:15
Губернатор: стадион "Ростов-Арена" планируется сдать почти на два месяца раньше срокаСпорт 26 января, 16:04
Airbus авиакомпании Finnair приземлился в Шереметьеве для дозаправкиПроисшествия 26 января, 16:02
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Пекинский "Куньлунь" обыграл братиславский "Слован" со счетом 2:0 в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Шайбы забросили Шон Коллинз (18-я минута) и Алексей Поникаровский (58).
"Куньлунь" набрал 77 очков и занимает седьмую строчку в таблице Восточной конференции, "Слован" с 78 баллами располагается на десятом месте на Западе.
В следующем матче китайский клуб 28 января примет загребский "Медвешчак", "Слован" в тот же день в гостях встретится с владивостокским "Адмиралом".
В другом матче игрового дня хабаровский "Амур" победил "Медвешчак" - 4:2.