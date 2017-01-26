Кубань закупит 60 новых автобусов к матчам Кубка конфедераций в Сочи

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СОЧИ, 26 января. /ТАСС/. Краснодарский край закупит в лизинг 60 новых автобусов, которые отправят в Сочи к матчам Кубка конфедераций по футболу. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе администрации региона.
"Сочи будет поставлено 60 новых автобусов. Они закупаются в лизинг за счет бюджета края. После окончания мероприятий Кубка конфедераций и чемпионата мира автобусы будут переданы в автопарк Краснодара", - говорится в сообщении.
Также власти края разработали схему движения автотранспорта во время турнира в Сочи. По данным администрации Кубани, будут введены временные ограничения на отдельных участках дорог, выделены полосы для аккредитованного общественного транспорта, закрыты для движения улицы рядом со стадионом на время игр.
Матчи Кубка конфедераций пройдут в Москве (стадион "Открытие-Арена"), Санкт-Петербурге (стадион на Крестовском острове), Сочи (стадион "Фишт") и Казани (стадион "Казань- Арена") с 17 июня по 2 июля 2017 года. На сочинской арене состоятся две игры группового этапа и один полуфинал.