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Бразильянки в марте получат бронзу ОИ-2008 эстафеты 4х100 после отстранения россиянок

Спорт
26 января, 22:57 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, января. /ТАСС
Россиянки в Пекине завоевали золото, но в результате перепроверки МОК принял решение аннулировать результат сборной России из-за положительной допинг-пробы Юлии Чермошанской
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Российские бегуньи на Олимпиаде-2008

Российские бегуньи на Олимпиаде-2008

© EPA/Kay Nietfeld

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Бразильские легкоатлетки, занявшие четвертое место на Олимпийских играх 2008 года в эстафете 4х100 метров, 29 марта получат бронзовые медали после дисквалификации российской четверки. Об этом сообщается на сайте Национального олимпийского комитета Бразилии.

Россиянки в Пекине завоевали золото, но в результате перепроверки Международный олимпийский комитет принял решение аннулировать результат сборной России из-за положительной допинг-пробы Юлии Чермошанской.

Сообщается, что Национальный олимпийский комитет Бразилии уже получил медали от МОК и вручит их спортсменкам на торжественной церемонии.

"Это будет справедливое признание великой работы, самоотверженности, решимости и приверженности наших олимпийских медалистов, - заявил президент Национального олимпийского комитета Бразилии Карлос Нузман. - Произойдет переписывание важной главы в истории бразильского спорта".

После дисквалификации россиянок золото досталось команде Бельгии, серебро - сборной Нигерии.

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