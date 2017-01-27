ФК "Барселона" разгромил "Реал Сосьедад" и вышел в полуфинал Кубка Испании

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. "Барселона" крупно победила "Реал Сосьедад" со счетом 5:2 во втором матче 1/4 финала Кубка Испании по футболу. Встреча прошла в Барселоне на стадионе "Камп Ноу".

Дублем в матче отметился Денис Суарес (17-я и 82-й минуты), также отличились в составе "Барселоны" Лионель Месси (55, с пенальти), Луис Суарес (63) и Арда Туран (80). У гостей голы забили Хуанми (62) и Виллиан Жозе (73).

Ранее в полуфинал Кубка Испании пробились "Алавес", "Сельта" и "Атлетико". Полуфинальные пары определятся путем жеребьевки, которая состоится в пятницу.

"Барселона" является самым титулованным клубом в истории Кубка Испании по футболу - 28 трофеев. Всего же футболисты "Барселоны" участвовали в финальном матче Кубка страны 38 раз.