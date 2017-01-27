Клуб "Тампа-Бэй" обменял российского хоккеиста Нестерова в "Монреаль"

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Тампа-Бэй" обменял 23-летнего российского защитника Никиту Нестерова в "Монреаль". Об этом сообщает пресс-служба канадского клуба.

Взамен "Тампа" получила права на 23-летнего защитника Джонатана Расина и выбор в шестом раунде на драфте новичков 2017 года.

В текущем сезоне НХЛ российский защитник провел 35 матчей, в которых набрал 12 очков (3 шайбы + 9 передач). Всего в составе "Тампы" Нестеров, который был выбран под общим 148-м номером на драфте новичков 2011 года, провел 119 игр в регулярных чемпионатах, набрав 28 (8+20) очков. В составе клуба он также играл в финале Кубка Стэнли 2015 года и полуфинале 2016-го.

Нестеров в составе сборной России выигрывал бронзовые медали юниорского чемпионата мира (2011), а также серебряные (2012) и бронзовые (2013) награды мировых первенств среди молодежи (игроки до 20 лет). Осенью 2016 года принял он участие в Кубке мира в составе национальной команды России.

В Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) Нестеров выступал за челябинский "Трактор", воспитанником которого он является. Всего в составе "Трактора" хоккеист провел 67 матчей и набрал 5 (0+5) очков. В составе челябинского клуба Нестеров становился бронзовым и серебряным призером чемпионатов КХЛ (2011/12, 2012/13).

Canadiens acquire defenseman Nikita Nesterov from Tampa, in return for defenseman Jonathan Racine and a 6th round pick in 2017. — Canadiens Montréal (@CanadiensMTL) 27 января 2017 г.