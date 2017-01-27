К Кубку конфедераций в Москве установят около 40 мобильных стоек для помощи туристам

Лавров: российский проект конституции САР обобщает предложения правительства и оппозицииПолитика 27 января, 10:03
Все мы здесь не в своем уме: тест в честь 185-летия Льюиса КэрроллаКультура 27 января, 10:00
КПРФ займется ситуацией с экс-депутатом фракции, якобы давшим показания против ЯнуковичаПолитика 27 января, 9:54
Все вертолетные рейсы на Ямале отменены из-за штормового предупрежденияНовости Урала 27 января, 9:52
ЦБ отозвал лицензии у страховых компаний "Вектор" и "Максимус"Экономика и бизнес 27 января, 9:39
"Лейкерс" проиграли "Юте" в матче НБА, Мозгов набрал девять очковСпорт 27 января, 9:34
"Эдмонтон" прервал шестиматчевую победную серию "Сан-Хосе" в НХЛСпорт 27 января, 9:22
Разговор Путина и Трампа запланирован на 28 январяПолитика 27 января, 9:18
Социальный центр адаптации бездомных в Москве назовут в честь доктора ЛизыОбщество 27 января, 8:51
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Около 40 мобильных инфостоек появятся в Москве к Кубку конфедераций ФИФА - 2017. За ними будут дежурить волонтеры, владеющие английским языком. Они объяснят иностранцам, как добраться до нужной точки пешком и на общественном транспорте, сообщается на сайте столичной мэрии.
"Мобильные пункты помощи установят у выходов со станций Кольцевой линии метро, а также недалеко от "Библиотеки имени Ленина", "Охотного Ряда" и "Лубянки". Кроме того, стойки появятся на всех железнодорожных вокзалах Москвы, а также в аэропортах",- отмечается в сообщении. Мобильные пункты помощи туристам будут действовать во все дни Кубка конфедераций.
Информационные стойки оформят в стилистике турнира.
Всего в Москве во время Кубка конфедераций будут работать 1,8 тыс. городских волонтеров и еще примерно столько же от оргкомитета. Городские добровольцы будут также встречать болельщиков и гостей столицы, участвовать в проведении фестивалей, общаться с журналистами и помогать медперсоналу.
С 17 июня по 2 июля 2017 года в России пройдет Кубок конфедераций ФИФА, футбольный турнир национальных сборных. В Москве матчи кубка сыграют на стадионе "Спартак". Эти соревнования станут своего рода репетицией чемпионата мира по футболу, который пройдет в России в следующем году. Основные матчи ЧМ-2018 состоятся на стадионе "Лужники".