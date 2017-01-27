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К Кубку конфедераций в Москве установят около 40 мобильных стоек для помощи туристам

Спорт
27 января, 9:27 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, января. /ТАСС
Инфостойки будут работать с 17 июня по 2 июля
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МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Около 40 мобильных инфостоек появятся в Москве к Кубку конфедераций ФИФА - 2017. За ними будут дежурить волонтеры, владеющие английским языком. Они объяснят иностранцам, как добраться до нужной точки пешком и на общественном транспорте, сообщается на сайте столичной мэрии. 

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"Мобильные пункты помощи установят у выходов со станций Кольцевой линии метро, а также недалеко от "Библиотеки имени Ленина", "Охотного Ряда" и "Лубянки". Кроме того, стойки появятся на всех железнодорожных вокзалах Москвы, а также в аэропортах",- отмечается в сообщении. Мобильные пункты помощи туристам будут действовать во все дни Кубка конфедераций.

Информационные стойки оформят в стилистике турнира. 

Всего в Москве во время Кубка конфедераций будут работать 1,8 тыс. городских волонтеров и еще примерно столько же от оргкомитета. Городские добровольцы будут также встречать болельщиков и гостей столицы, участвовать в проведении фестивалей, общаться с журналистами и помогать медперсоналу.

С 17 июня по 2 июля 2017 года в России пройдет Кубок конфедераций ФИФА, футбольный турнир национальных сборных. В Москве матчи кубка сыграют на стадионе "Спартак". Эти соревнования станут своего рода репетицией чемпионата мира по футболу, который пройдет в России в следующем году. Основные матчи ЧМ-2018 состоятся на стадионе "Лужники".

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