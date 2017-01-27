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Церемония открытия детской части шахматного фестиваля Moscow Open состоялась в РГСУ

Спорт
27 января, 10:49 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, января. /ТАСС
Специально приглашенные артисты устроили для участников красочное шоу
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МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Состоялась церемония открытия детской части международного Кубка Российского государственного социального университета (РГСУ) по шахматам Moscow Open - 2017, передает с места событий корреспондент ТАСС.

В церемонии приняли участие действующий чемпион Европы гроссмейстер Эрнесто Инаркиев, ректор РГСУ Наталья Починок, первый вице-президент шахматной федерации Москвы Никита Ким, а также специально приглашенные артисты, устроившие для детей красочное шоу.

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"Уже несколько поколений ярких шахматистов, которые участвовали на нашем турнире, представляют нас на серьезном мировом уровне. Moscow Open - шанс показать себя каждому гроссмейстеру, молодому и уже состоявшемуся. Каждому молодому игроку желаю победы", - сказала Починок.

Moscow Open проходит с 27 января по 6 февраля в РГСУ. Во время турнира состоятся семинары Международной шахматной федерации (FIDE) для судей, тренеров, учителей общеобразовательных учреждений, пройдет турнир среди слабовидящих и слепых людей, а также соревнования среди 250 команд национальной студенческой шахматной лиги. Как ранее на пресс-конференции в ТАСС заявил глава FIDE Кирсан Илюмжинов, заявки на участие в турнире подали более двух тысяч человек.

Среди почетных гостей фестиваля значатся мэр Москвы Сергей Собянин, чемпион мира по блицу Сергей Карякин, вице- премьер РФ Аркадий Дворкович и Илюмжинов.

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XIII Международный Кубок РГСУ по шахматам
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