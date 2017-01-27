Источник: защитник "Локомотива" Шишкин проходит медосмотр в ФК "Краснодар"

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Защитник московского "Локомотива" и сборной России по футболу Роман Шишкин проходит медицинский осмотр в "Краснодаре". Об этом ТАСС сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Краснодарский клуб планирует подписать с 29-летним защитником арендное соглашение до конца сезона. Подписи под контрактом должны быть поставлены в ближайшие дни.

Шишкин выступает за "Локомотив" с 2010 года, проведя за команду в различных турнирах 182 матча и забив пять голов. В январе клуб объявил, что защитник не отправится на сборы с командой. Как объяснил ТАСС главный тренер железнодорожников Юрий Семин, он не может предоставить игроку регулярную игровую практику, в которой тот нуждается. Соглашение Шишкина с "Локомотивом" истекает по окончании сезона.

Ранее он играл за московский "Спартак" (2004-2008 гг.) и самарские "Крылья Советов" (2009). В активе Шишкина 13 матчей за сборную России.