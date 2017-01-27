Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 27.01:
$ 59.64
€ 64.02
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Источник: защитник "Локомотива" Шишкин проходит медосмотр в ФК "Краснодар"

Спорт
27 января, 12:33 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, января. /ТАСС
Краснодарский клуб планирует подписать с 29-летним защитником арендное соглашение до конца сезона
Поделиться
Материал из 1 страницы
Роман Шишкин

Роман Шишкин

© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Защитник московского "Локомотива" и сборной России по футболу Роман Шишкин проходит медицинский осмотр в "Краснодаре". Об этом ТАСС сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Смотрите также
Роман Шишкин
Семин: "Локомотив" ищет новые клубы Шишкину и Хенти, так как они не имели места в основе

Краснодарский клуб планирует подписать с 29-летним защитником арендное соглашение до конца сезона. Подписи под контрактом должны быть поставлены в ближайшие дни.

Шишкин выступает за "Локомотив" с 2010 года, проведя за команду в различных турнирах 182 матча и забив пять голов. В январе клуб объявил, что защитник не отправится на сборы с командой. Как объяснил ТАСС главный тренер железнодорожников Юрий Семин, он не может предоставить игроку регулярную игровую практику, в которой тот нуждается. Соглашение Шишкина с "Локомотивом" истекает по окончании сезона.

Ранее он играл за московский "Спартак" (2004-2008 гг.) и самарские "Крылья Советов" (2009). В активе Шишкина 13 матчей за сборную России.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Российский футбол
В других СМИ
Реклама
Фото
6
ЖХЛ представила календарь на 2017 год с хоккеистками чемпионата
15
Человек, который изменил все: Берни Экклстоун покинул пост главы "Формулы-1"
Команда "Востока"
12
Сборная Востока обыграла команду Запада в "Мастер-шоу" КХЛ
Интересное
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
"Великий тренер и большой мотиватор": 70 лет Гусу Хиддинку
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
КПРФ займется ситуацией с экс-депутатом фракции, якобы давшим показания против Януковича
2
Офицера ДПС представят к награде за спасение женщины из тонувшей машины
3
В Симферополе презентовали проект резолюции ООН о нарушениях в Крыму в украинский период
4
Госдума приняла закон о декриминализации побоев в семье
5
Пентагон утверждает, что Россия разрабатывает лазерное оружие против спутников
6
Суд отказал Джигарханяну в иске к экс-супруге
7
В Москве электричка сбила трех рабочих, двое из них скончались
Темы дня
Реклама