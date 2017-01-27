На стадионе "Динамо" началась реставрация барельефов советского скульптора Меркурова

МОСКВА, 27 января. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. На московском стадионе "Динамо" начались работы по реставрации барельефов, выполненных советским скульптором Сергеем Меркуровым. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе арены.

"Мы рассортируем фрагменты барельефов и очистим от поздних наслоений, - сказала руководитель проекта, реставратор высшей категории по каменной и гипсовой скульптуре Инна Пчелова. - Например, фигуру бегуна когда-то обмазали голым, очень жестким цементом достаточно грубо, сейчас корка полностью сошла, и под ней - абсолютно разрушенный, декоративный слой этого рельефа".

Начавшемуся этапу реставрации предшествовали работы по демонтажу шести барельефных плит с почти 20-метровой высоты, их первичный осмотр, фиксация наиболее пострадавших фрагментов и сортировка в 120 специальных деревянных ящиков для хранения. "В дальнейшем подлинные барельефы, как мы планируем, будут экспонироваться в музейном хранении, и у каждого желающего зрителя, пришедшего на стадион, будет возможность полюбоваться великим творением Меркурова", - добавила реставратор.

Закончить работы реставраторы планируют одновременно со строителями. Первый тестовый матч на стадионе пройдет 22 октября 2017 года - в день рождения Льва Яшина.