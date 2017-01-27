Конькобежка Фаткулина заняла третье место в забеге на 500 м на этапе КМ в Берлине

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Российская конькобежка Ольга Фаткулина заняла третье место в первом забеге на 500 метров на пятом этапе Кубка мира, которых проходит в Берлине.

27-летняя россиянка показала результат 38,36 секунд. Первое место - у японки Нао Кодаиры (37,43), второй стал чешка Каролина Ербанова (38,12).

Еще одна россиянка Ангелина Голикова показала 10-й результат (38,64), Надежда Асеева стала 11-й (38,78), Екатерина Шихова - 14-й (39,09).

Фаткулина является серебряным призером Олимпийских игр 2014 года на дистанции 500 метров.