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Фигурист Ковтун занимает второе место после короткой программы на ЧЕ

Спорт
27 января, 18:33 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, января. /ТАСС
Лидирует испанец Хавьер Фернандес
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Максим Ковтун

Максим Ковтун

© EPA/MARTIN DIVISEK

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Российский фигурист Максим Ковтун занимает второе место по итогам короткой программы на чемпионате Европы, который проходит в чешской Остраве. Спортсмен показал результат 94,53 балла.

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Фигурист Ковтун рад, что у него получились все элементы четвертого уровня на ЧЕ

Лидирует испанец Хавьер Фернандес (104,25), третье место занимает представитель Израиля Алексей Быченко (86,68). Другой россиянин Михаил Коляда идет четвертым (83,96), Александр Самарин - девятым (77,26).

Произвольную программу спортсмены представят в субботу.

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