Конькобежец Юсков завоевал серебро на дистанции 1500 м на этапе КМ в Берлине

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Российский конькобежец Денис Юсков занял второе место в забеге на 1500 метров на пятом этапе Кубка мира, которых проходит в Берлине.

27-летний россиянин показал результат 1 минута 46,03 секунд.

Первое место - у голландца Кьелда Нейса (1.45,94), третьим стал Питер Майкл из Новой Зеландии (1.46,87).

Еще один россиянин Сергей Грязцов показал девятый результат (1.47,84), Сергей Трофимов стал 14-м (1.48,52).

Юсков является трехкратным чемпионом мира на дистанции 1500 метров.