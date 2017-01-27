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Фигуристка Медведева установила мировой рекорд по сумме короткой и произвольной программ

Спорт
27 января, 23:42 UTC+3
Россиянка набрала 229,71 балла на чемпионате Европы
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Евгения Медведева

Евгения Медведева

© EPA/MARTIN DIVISEK

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Российская фигуристка Евгения Медведева установила мировой рекорд по сумме короткой и произвольной программ. На чемпионате Европы, проходящем в Чехии, россиянка набрала 229,71 балла.

Медведева побила рекорд представительницы Южной Кореи Ким Ю На (228,56), который она установила на Олимпийских играх в Ванкувере в 2010 году.

Также россиянке принадлежат отдельные рекорды в короткой и произвольной программах. В декабре в финале Гран-при Медведева набрала в короткой программе 79,21 балла. На нынешнем турнире 17-летняя россиянка обновила свой же рекорд в произвольной программе (150,79), предыдущее достижение было установлено на чемпионате мира 2016 года (150,10).

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