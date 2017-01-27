Фигуристка Медведева установила мировой рекорд по сумме короткой и произвольной программ

Медведева стала двукратной чемпионкой Европы по фигурному катаниюСпорт 27 января, 23:56
Фигуристка Медведева установила мировой рекорд по сумме короткой и произвольной программСпорт 27 января, 23:42
Зарипов: множество удалений в матче КХЛ с "Динамо" входило в планы "Металлурга"Спорт 27 января, 23:38
Фигуристка Сотскова не смогла объяснить ошибки в произвольной программе на ЧЕСпорт 27 января, 23:29
Переговоры в Москве и Астане: оппозиция Сирии работает над российским проектом конституцииПолитика 27 января, 23:24
Канцелярия Асада опровергла слухи о состоянии его здоровьяМеждународная панорама 27 января, 23:05
Вице-президент "Металлурга" удивлен хорошей формой "Динамо" за месяц до плей-офф КХЛСпорт 27 января, 23:02
Тренер: матч с "Динамо" стал хорошей проверкой для "Металлурга" перед плей-офф КХЛСпорт 27 января, 22:50
Картина "Рай" получила премию "Золотой орел" и стала лучшим фильмом годаКультура 27 января, 22:48
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Российская фигуристка Евгения Медведева установила мировой рекорд по сумме короткой и произвольной программ. На чемпионате Европы, проходящем в Чехии, россиянка набрала 229,71 балла.
Медведева побила рекорд представительницы Южной Кореи Ким Ю На (228,56), который она установила на Олимпийских играх в Ванкувере в 2010 году.
Также россиянке принадлежат отдельные рекорды в короткой и произвольной программах. В декабре в финале Гран-при Медведева набрала в короткой программе 79,21 балла. На нынешнем турнире 17-летняя россиянка обновила свой же рекорд в произвольной программе (150,79), предыдущее достижение было установлено на чемпионате мира 2016 года (150,10).