Фигуристка Медведева установила мировой рекорд по сумме короткой и произвольной программ

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Российская фигуристка Евгения Медведева установила мировой рекорд по сумме короткой и произвольной программ. На чемпионате Европы, проходящем в Чехии, россиянка набрала 229,71 балла.

Медведева побила рекорд представительницы Южной Кореи Ким Ю На (228,56), который она установила на Олимпийских играх в Ванкувере в 2010 году.

Также россиянке принадлежат отдельные рекорды в короткой и произвольной программах. В декабре в финале Гран-при Медведева набрала в короткой программе 79,21 балла. На нынешнем турнире 17-летняя россиянка обновила свой же рекорд в произвольной программе (150,79), предыдущее достижение было установлено на чемпионате мира 2016 года (150,10).