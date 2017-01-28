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Автобиография Шараповой выйдет в сентябре 2017 года

Спорт
28 января, 9:09 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, января. /ТАСС
Стоимость бумажного варианта книги составит $27
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Материал из 1 страницы
Мария Шарапова с кубком победителя Открытого чемпионата Франции

Мария Шарапова с кубком победителя Открытого чемпионата Франции

© EPA/ETIENNE LAURENT

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Автобиография бывшей первой "ракетки" мира российской теннисистки Марии Шараповой выйдет 12 сентября 2017 года. Об этом сообщается на официальном сайте издательства Macmillan, занимающегося распространением книги.

Книга будет называться "Шарапова. Автобиография". В ней изложена история российской спортсменки от переезда в США в возрасте шести лет до получения двухлетней дисквалификации за положительную допинг-пробу на мельдоний. Стоимость бумажного экземпляра биографии составит $27 , также будет аудиоверсия и цифровой вариант издания.

Шарапова была дисквалифицирована Международной федерацией тенниса (ITF) в июне 2016 на два года за употребление мельдония. Позднее Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) сократил срок наказания, и Шарапова получила право вернуться на корт 26 апреля нынешнего года.

Россиянка является пятикратной победительницей турниров серии Большого шлема, в ее активе также победа в Кубке Федерации и серебряная медаль Олимпийских игр в Лондоне в одиночном разряде. В общей сложности спортсменка выиграла 38 турниров Женской теннисной ассоциации (WTA), из них 35 - в одиночном разряде.

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Допинг-скандал вокруг Марии Шараповой
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