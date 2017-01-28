Автобиография Шараповой выйдет в сентябре 2017 года

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МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Автобиография бывшей первой "ракетки" мира российской теннисистки Марии Шараповой выйдет 12 сентября 2017 года. Об этом сообщается на официальном сайте издательства Macmillan, занимающегося распространением книги.
Книга будет называться "Шарапова. Автобиография". В ней изложена история российской спортсменки от переезда в США в возрасте шести лет до получения двухлетней дисквалификации за положительную допинг-пробу на мельдоний. Стоимость бумажного экземпляра биографии составит $27 , также будет аудиоверсия и цифровой вариант издания.
Шарапова была дисквалифицирована Международной федерацией тенниса (ITF) в июне 2016 на два года за употребление мельдония. Позднее Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) сократил срок наказания, и Шарапова получила право вернуться на корт 26 апреля нынешнего года.
Россиянка является пятикратной победительницей турниров серии Большого шлема, в ее активе также победа в Кубке Федерации и серебряная медаль Олимпийских игр в Лондоне в одиночном разряде. В общей сложности спортсменка выиграла 38 турниров Женской теннисной ассоциации (WTA), из них 35 - в одиночном разряде.