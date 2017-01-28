"Куньлунь" разгромил "Медвешчак" в матче чемпионата КХЛ

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Пекинский "Куньлунь Ред Стар" одержал крупную победу над загребским "Медвешчаком" со счетом 5:0 в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Заброшенными шайбами отметились Линус Виделль (1-я минута), Макс Вярн (16), Алексей Поникаровский (19), Томи Саллинен (54) и Шон Коллинз (60). Для "Куньлуня" эта победа стала третьей подряд.

В турнирной таблице Восточной конференции "Куньлунь" занимает седьмое место, набрав в 54 матчах 80 очков, "Медвешчак" на Западе с 68 очками после 55 игр идет 11-м.

"Куньлунь" в следующем матче в гостях сыграет с новосибирской "Сибирью", "Медвешчак" на своем льду примет московское "Динамо". Обе встречи пройдут 31 января.

В другом матче владивостокский "Адмирал" обыграл братиславский "Слован" - 2:1.