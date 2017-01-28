Боксера Барроса не допустили до титульного боя из-за гепатита

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Аргентинца Джонатана Барроса не допустили до боя за титул чемпиона мира по версии Международной боксерской федерации (IBF) в весовой категории до 57,15 кг с британцем Ли Селби из-за положительного результата тестов на гепатит. Об этом сообщает телеканал ESPN.

Поединок, который должен был состояться в ночь на воскресенье в Лас-Вегасе (США), был отменен, по официальной версии, из-за несоответствия аргентинца требованиям Атлетической комиссии штата Невада. "Баррос не был допущен до поединка комиссией, поскольку его заявочные и медицинские документы не соответствовали требованиям, в том числе по результатам кровяного теста, - сказал исполнительный директор Боб Беннетт. - Из-за этого бой был отменен. Комиссия ставит в приоритет здоровье и безопасность боксеров".

По данным источника, результаты кровяного теста Барроса дали положительный результат на гепатит. По правилам Атлетической комиссии штата Невада, это ведет к дисквалификации боксера и отмене поединка. Аргентинец пропустил открытую тренировку в среду и финальную пресс- конференцию в четверг.

29-летний Селби завоевал титул чемпиона мира IBF в мае 2015 года, победив россиянина Евгения Градовича, и дважды его защитил. В его послужном списке 23 победы (8 нокаутом), одно поражение.

В активе 32-летнего Барроса 41 победа (22 нокаутом), 4 поражения.