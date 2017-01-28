Макарова и Веснина встретятся в первом круге турнира WTA в Санкт-Петербурге

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Россиянка Екатерина Макарова сыграет с соотечественницей Еленой Весниной в первом круге турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Санкт- Петербурге. Таковы результаты жеребьевки, сообщает пресс-служба соревнований.

Также по итогам жеребьевки стало известно, что россиянка Наталья Вихлянцева сыграет с представительницей Казахстана Ярославой Шведовой, Дарья Касаткина встретится с Белиндой Бенчич из Швейцарии, а Светлана Кузнецова начнет борьбу за титул со второго круга.

Турнир в Санкт-Петербурге пройдет с 30 января по 5 февраля.