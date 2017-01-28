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Голы Самедова и Луиса Адриано помогли "Спартаку" обыграть "Жилину" в контрольном матче

Спорт
28 января, 18:16 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, января. /ТАСС
Встреча завершилась со счетом 5:1
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Луис Адриано

Луис Адриано

© EPA/GABRIELE PUTZU

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Российский футбольный клуб "Спартак" одержал крупную победу над словацкой "Жилиной" со счетом 5:1 в контрольном матче, который прошел в рамках сбора в ОАЭ.

В составе красно-белых забитыми мячами отметились Ивелин Попов (4-я и 35-я минуты), Александр Самедов (33), Жано Ананидзе (88) и Луис Адриано (89). У "Жилины" отличился Бранислав Слука (41). Самедов и Луис Адриано перешли в "Спартак" в зимнее трансферное окно.

На 31 января у "Спартака" запланирована игра с датским "Копенгагеном". Сбор красно-белых в Абу-Даби завершится 1 февраля.

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