Хет-трик Йормакки помог "Йокериту" обыграть "Югру" в матче чемпионата КХЛ

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Хельсинкский "Йокерит" одержал победу над ханты-мансийской "Югрой" со счетом 6:5 в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Петер Регин (20-я минута), Пекка Йормакка (32, 36, 59), Маси Марьямяки (34) и Вилле Лаюнен (48). У проигравших отличились Никита Двуреченский (8), Андрей Анкудинов (23) Павел Варфоломеев (38), Александр Акмальдинов (51) и Евгений Лапенков (57).

В турнирной таблице Западной конференции "Йокерит" занимает восьмое место, набрав в 54 матчах 82 очка. "Югра" на Востоке с 59 очками идет на предпоследней, 14-й позиции.

"Йокерит" в следующем матче 30 января примет минское "Динамо", "Югра" 1 февраля также дома сыграет с "Динамо" из Риги.