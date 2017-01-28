Стржалковский: тренер "Динамо" не может заставить некоторых футболистов играть на полную

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МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Главный тренер московского футбольного клуба "Динамо" Юрий Калитвинцев не может заставить дорогостоящих игроков клуба выступать на соответствующем уровне. Об этом в эфире телеканала "Матч ТВ" заявил председатель ВФСО "Динамо" Владимир Стржалковский.
"У "Динамо" есть несколько настораживающих проблем. В играх с прямыми конкурентами мы проигрываем, а тренер команды не может заставить дорогостоящих футболистов играть на соответствующем уровне. У нас есть два человека, которые получают больше, чем остальные 15, но не играют, в этом также есть вина тренерского штаба".
"Динамо" выступает в первенстве Футбольной национальной лиги (ФНЛ), после 24 туров бело-голубые идут первыми, имея в активе 54 очка.