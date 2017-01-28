Два мяча Кокорина принесли победу "Зениту" над "Легией" в контрольном матче

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Футболисты российского "Зенита" обыграли польскую "Легию" со счетом 2:0 в контрольном матче на сборе в Испании.

Оба мяча забил Александр Кокорин (26-я и 37-я минуты).

"Зенит" будет тренироваться в испанской Аликанте до 6 февраля и проведет еще три контрольных матча - против норвежского "Одда", чешской "Спарты" и датского "Оденсе".

В чемпионате России после зимней паузы "Зенит" сыграет в гостях с ЦСКА 4 марта.