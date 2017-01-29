Всемирная зимняя Универсиада открывается в казахстанской Алма-Ате

АСТАНА, 29 января. /Корр. ТАСС Светлана Тумакова/. Всемирная зимняя Универсиада открывается в воскресенье в крупнейшем городе Казахстана Алма-Ате. Более двух тысяч участников из 57 стран будут бороться за 86 комплектов наград в 12 видах спорта.

В рамках 28-й Универсиады пройдут соревнования по биатлону, горнолыжному спорту, керлингу, конькобежному спорту, лыжному двоеборью, лыжным гонкам, прыжках на лыжах с трамплина, сноуборду, фигурному катанию, фристайлу, хоккею и шорт-треку. Сборная России на Универсиаде будет представлена самой многочисленной делегацией - 330 человек, включая 227 спортсменов, которые являются студентами или недавними выпускниками высших учебных заведений не старше 28 лет. Во всех видах спорта российские спортсмены будут претендовать на медали.

Сильный состав подобрался у российской команды по фигурному катанию, где выступят такие известные спортсмены, как одиночницы Елизавета Туктамышева и Алена Леонова, танцоры Елена Ильиных и Руслан Жиганшин. Мужская сборная России по хоккею составлена из игроков, выступающих в Высшей хоккейной лиге (ВХЛ). В состав женской команды вошла Нина Пирогова - капитан молодежной сборной России, которая недавно завоевала бронзу чемпионата мира.

Медео, Шымбулак и новые объекты

Впервые право провести зимнюю Универсиаду получил город из бывшего СССР. Кандидатура Алма-Аты победила на безальтернативной основе - итальянский Тренто в последний момент прекратил предвыборную кампанию.

Алма-Ата считалась одним из центров зимнего спорта в СССР, здесь находится знаменитый высокогорный конькобежный каток "Медео", а также горнолыжная база "Шымбулак". Давно были известны также международный комплекс лыжных трамплинов "Сункар", лыжно-биатлонный комплекс "Алатау", спортивно-развлекательный комплекс "Табаган".

К нынешней Универсиаде в Алма-Ате построены ледовый дворец "Халык-Арена" на 3000 зрителей, где пройдут хоккейные турниры, а также ледовая "Алматы-Арена" на 12 тысяч мест - для фигурного катания и керлинга. Здесь же пройдут торжественные церемонии Универсиады - откроются соревнования в воскресенье в 16:00 мск, церемония закрытия состоится 8 февраля. Новые объекты уже получили высокие оценки от Международной федерации студенческого спорта (ФИСУ).

Впервые в истории зимних студенческих игр, по аналогии с олимпийскими деревнями в Алма-Ате построили Атлетическую деревню, в которой одновременно могут разместиться 5 тысяч человек.

Эстафета Огня 28-й Универсиады стартовала в столице страны Астане, затем огонь был зажжен в каждом областном центре Казахстана и, преодолев более 22 тысяч километров (из которых 200 км прошли факелоносцы), доставлен в Алма- Ату. В первой половине воскресенья по улицам города пройдет эстафета Огня, в ней примут участие 100 спортсменов, Огонь будет доставлен во дворец "Алматы-Арены".

Ожидается, что в торжественной церемонии открытия примет участие президент Казахстана Нурсултан Назарбаев. Как ранее отмечал глава государства, "такого масштаба мировых соревнований Казахстан еще не проводил". Организаторы заявляли об ожидании приезда порядка 30 тысяч иностранных гостей и туристов. Билеты на открытие и закрытие, а также на самые зрелищные соревнования были раскуплены задолго до официального старта спортивного мероприятия.

Инфраструктура при максимальной экономии

К встрече туристов Универсиады готовы 106 ресторанов и кафе, а также 99 гостиниц и хостелов. В Алма-Ате гостей и, что немаловажно, самих спортсменов ждет гастрономическое разнообразие: в меню представлены разные кухни мира. Особый акцент сделан, по понятным причинам, на местные деликатесы. Так, как сообщили организаторы, в национальной кухне для спортсменов, помимо традиционных блюд, будут предложены малоизвестные казахские угощения, в частности, турнияз (блюдо из проса, курта - сухого творога, молока и муки).

Участников соревнований будут обслуживать 519 единиц транспорта, запущены дополнительные автобусные маршруты. Для ослабления трафика и разгрузки улиц в дни открытия и закрытия соревнований в Алма-Ате будут закрыты девять крупных рынков и базаров, также принято решение предоставить школьникам дополнительные каникулы на период проведения Универсиады.

Обеспечивать оперативную медицинскую помощь готовы 25 поликлиник, восемь стационаров, 215 машин "скорой помощи" и 370 представителей медперсонала. На базе двух больниц специально построены вертолетные площадки.

Учитывая все требования к стандартам проведения подобных мероприятий, организаторам соревнований удалось при этом добиться серьезной экономии бюджета, оптимизировав его практически вдвое: с 32 млрд тенге (около $98 млн до 17 млрд тенге. Сэкономили за счет усечения формата церемонии открытия и закрытия соревнований, проекта "Культурная Универсиада", на международном пиаре и маркетинге, обеспечении транспортом (автомобили вместо покупки взяли в аренду) и тестовых соревнованиях.

По словам главы городской администрации Бауыржана Байбека, принимая решение о сокращении бюджета, организаторы Универсиады руководствовались поручением президента республики о необходимости уходить от помпезности в проведении разного рода мероприятий. При этом, по информации мэра, значительную часть сэкономленных средств власти города пустили на усиление антитеррористической безопасности.

В Алма-Ате все под контролем

Казахстанские власти предприняли максимальные меры по обеспечению должного правопорядка в период проведения Универсиады. По словам главы МВД республики Калмуханбета Касымова, особое внимание уделено вопросам "предотвращения возможных угроз терроризма и экстремизма".

Всем объектам Универсиады придан статус уязвимых в террористическом отношении. Созданы все условия для перебойной работы систем досмотрового оборудования и спецсредств, введены в действие новые системы видеонаблюдения. Доставка участников с Атлетической деревни до спортивных объектов и обратно осуществляется в сопровождении экипажей дорожно-патрульной полиции. На территории самой деревни работает спецотдел полиции с 50 сотрудниками, в обеспечения охраны порядка в наиболее криминогенных участках Алма-Аты задействовано порядка 4 тысяч работников частных охранных структур.

В целом же правопорядок в Алма-Ате сейчас охраняют 7,5 тыс. сотрудников МВД, Нацгвардии и Минобороны. Также привлечены 150 сотрудников-кинологов с собаками и взрывотехников. Для обеспечения пожарной безопасности сформирована спецгруппа численностью 600 сотрудников, выделено 63 единицы техники и четыре вертолета. На въездах в город выставлены дополнительные блокпосты.

Аккредитацию на освещение Универсиады получили более 600 представителей местных и зарубежных СМИ, для которых на базе "Алматы-Арены" организован современный пресс-центр. ФИСУ обеспечивает телетрансляцию Универсиады в 80 странах мира с аудиторией 1 млрд зрителей.

По данным местных метеорологов, в дни проведения Универсиады в регионе ожидается неустойчивый характер погоды: местами сильные осадки и усиление ветра до 15-20 метров в секунду. Также возможен туман и гололед на дорогах. Ночью температура воздуха будет в среднем от 0 до минус 5-10 градусов, днем от 0 до 5-10 градусов тепла.

Уверенная победа два года назад

Предыдущая зимняя Универсиада прошла в 2015 году в испанской Гранаде и словацких Штрбске-Плесе и Осрбли, где состоялись соревнования по лыжным гонкам и биатлону. В неофициальном общем зачете с большим преимуществом победили российские спортсмены, завоевавшие 56 медалей, из которых 20 - золотые.

Первая летняя Универсиада прошла в 1959 году в итальянском Турине, на следующий год состоялась первая зимняя Универсиада - во французском Шамони. В 1973 году летняя Универсиада прошла в Москве, в 2013-м - в Казани.

Следующую зимнюю Универсиаду в 2019 году примет Красноярск, летние соревнования состоятся в августе нынешнего года в Тайбэе (Тайвань). Уже решено, что летняя Универсиада 2019 года пройдет в итальянском Неаполе, 2021 г. - в столице Румынии Бухаресте. Зимняя Универсиада 2021 года запланирована в швейцарском Люцерне.