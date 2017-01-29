Бразильский боец Брандао досрочно победил Мачаева

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Бразильский боец Брандао досрочно победил МачаеваСпорт 29 января, 0:17
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МАХАЧКАЛА, 29 января. /ТАСС/. Известный бразильский боец ММА Диего Брандао досрочно победил россиянина Мурада Мачаева. Бой, состоявшийся на арене имени Али Алиева в Каспийске, завершился победой Брандао болевым приемом на руку во втором раунде.
"Самые классные бойцы в Дагестане, я хочу здесь драться. И я согласен на реванш с Мачаевым", - сказал бразилец после поединка.
Всего в активе Брандао 21 победа и 11 поражений. В активе Мачаева 20 побед и два поражения.