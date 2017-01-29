Бразильский боец Брандао досрочно победил Мачаева

Диего Брандао против Брайана Ортеги (слева направо) в январе 2016 года © AP Photo/John Locher

МАХАЧКАЛА, 29 января. /ТАСС/. Известный бразильский боец ММА Диего Брандао досрочно победил россиянина Мурада Мачаева. Бой, состоявшийся на арене имени Али Алиева в Каспийске, завершился победой Брандао болевым приемом на руку во втором раунде.

"Самые классные бойцы в Дагестане, я хочу здесь драться. И я согласен на реванш с Мачаевым", - сказал бразилец после поединка.

Всего в активе Брандао 21 победа и 11 поражений. В активе Мачаева 20 побед и два поражения.