Боксер Санта Крус взял реванш у Фрэмптона, вернув титул чемпиона мира

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МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Мексиканец Лео Санта Крус вернул титул "суперчемпиона" мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в весовой категории до 57,15 кг. В 12-раундовом бою в Лас-Вегасе (США, штат Невада) он выиграл у британца Карла Фрэмптона по очкам большинством голосов в матч-реванше.
Двое судей отдали предпочтение Санта Крусу с минимальным преимуществом - 115:113, один выставил ничейные оценки - 114:114.
Соперники встретились во второй раз. В июле 2016 года победу одержал Фрэмптон по очкам большинством голосов и отобрал у мексиканца титул "суперчемпиона" мира WBA.
28-летний Санта Крус одержал 33 победу (18 нокаутом) при одном поражении и одной ничьей. Мексиканец завоевывал титулы чемпиона мира в трех весовых категориях.
29-летний Фрэмптон потерпел первое поражение в карьере при 23 победах (14 нокаутом). Он был чемпионом мира в двух весовых категориях - ранее владел двумя поясами в весе до 55,2 кг. Фрэмптон также - первый представитель Северной Ирландии, сумевший завоевать титул в двух весовых категориях, и лучший боксер 2016 года по версии Ассоциации боксерских журналистов Америки.