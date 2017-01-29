Дэйли: НХЛ не видит выгоды в участии игроков лиги в ОИ-2018

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МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Национальная хоккейная лига (НХЛ) не видит выгоды в участии игроков лиги в зимних Олимпийских играх 2018 года в южнокорейском Пхенчхане. Об этом сообщил заместитель комиссионера лиги Билл Дэйли, слова которого приводит пресс-служба НХЛ.
Международная федерация хоккея (IIHF), НХЛ, профсоюз игроков лиги и Международный олимпийский комитет ведут переговоры по участию хоккеистов из-за океана на Олимпиаде 2018 года.
"Если статус-кво сохранится, я не думаю, что мы поедем на Олимпиаду, - сказал Дэйли. - Информация все еще отсутствует. Откровенно говоря, мы не видим выгоды с игровой точки зрения для лиги в участии игроков в ОИ".
Ранее говорилось, что проблемой в этом вопросе являлась страховка игроков на сумму в $10 млн, однако сообщалось, что IIHF нашла деньги. На последнем совете владельцы клубов НХЛ выступили против приостановки сезона на период проведения Игр, мотивируя это высокой травматичностью хоккеистов во время олимпийского турнира, и сообщалось, что НХЛ должна была вынести свое решение к 15 января, чтобы потом начать верстать календарь на сезон-2017/18.