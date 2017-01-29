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Пловец Ватанабэ установил мировой рекорд на 200 м брассом

Спорт
29 января, 10:28 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, января. /ТАСС
В воскресенье 19-летний спортсмен одержал победу в заплыве, преодолев дистанцию за 2 минуты 06,67 секунды
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Иппэй Ватанабэ

Иппэй Ватанабэ

© EPA/ESTEBAN BIBA

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Японский пловец Иппэй Ватанабэ установил мировой рекорд на дистанции 200 метров брассом на турнире в Токио. 

В воскресенье 19-летний спортсмен одержал победу в заплыве, преодолев дистанцию за 2 минуты 06,67 секунды. Предыдущий рекорд был установлен японцем Акихиро Ямагути в 2012 году и был равен 2 минутам 07,01 секунды.

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