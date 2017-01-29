Российские хоккеистки разгромили сборную США в стартовом матче на Универсиаде

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Хоккеистки сборной России разгромили команду США со счетом 7:1 в стартовом матче группового этапа Универсиады, которая проходит в казахстанской Алма-Ате.

Шайбы у победительниц забросили Анна Шохина (3-я и 23-я минуты), Лидия Малявко (5), Фануза Кадирова (11), Ольга Сосина (30), Александра Вафина (35) и Евгения Дюпина (46). У американок отличиться смогла лишь Кэтлин Эш (23).

Сборные России и США выступают в группе В вместе с командой Японии. Официальная церемония открытия Универсиады состоится в воскресенье, начало - в 16:00 мск. Следующая Универсиада пройдет в 2019 году в Красноярске.