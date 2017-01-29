Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 28.01:
$ 60.32
€ 64.34
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Саночник Репилов намерен взять реванш за серебро ЧМ-2017 на Играх в Южной Корее

Спорт
29 января, 16:38 UTC+3 ИНСБРУК корр. ТАСС, Альберт Стародубцев
В воскресенье россиянин с результатом результат 1 минута 39,861 секунды занял второе место на чемпионате мира по санному спорту
Поделиться
Материал из 1 страницы
Роман Репилов

Роман Репилов

© EPA/ANDREAS SCHAAD

ИНСБРУК /Австрия/, 29 января. /Спец. корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Серебряный призер чемпионата мира по санному спорту россиянин Роман Репилов испытывает чувство обиды от того, что уступил хозяину трассы австрийцу Вольфгангу Киндлю, однако уверен, что сможет взять реванш у этого спортсмена на Олимпиаде-2018 в южнокорейском Пхенчхане. Об этом сообщил ТАСС Репилов.

Смотрите также
Роман Репилов
Российский саночник Репилов завоевал серебро на чемпионате мира

В воскресенье Репилов с результатом результат 1 минута 39,861 секунды занял второе место. Победителем стал Киндль (1.39,799). В пятницу Репилов стал серебряным призером ЧМ-2017 в спринте, уступив тому же австрийцу.

"Это серебро мне досталось в очень упорной борьбе, - заметил Репилов. - Обидно, конечно, что опять не удалось стать первым, но победитель соревнований - австриец, он выступает дома, его все поддерживают. Может быть, ему эта победа оказалась важнее, чем мне. Ничего, на Олимпиаде у него не будет такой поддержки, и тогда обязательно наступит моя очередь побеждать".

"Да, быть чемпионом мира гораздо круче, чем быть серебряным призером. Но, с другой стороны, в 20 лет дважды стать вторым на мировом первенстве тоже здорово", - считает собеседник ТАСС.

После первого заезда Репилов отставал от Киндля всего на 0,004 секунды. "Это ничто. Вышел на второй заезд и в нем допустил небольшие помарочки, которые привезли меня только к серебру. Позже с тренером обязательно посмотрим, где я ошибся", - подытожил российский саночник.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
В других СМИ
Реклама
Фото
Роджер Федерер
26
Федерер победил Надаля и в пятый раз в карьере выиграл Australian Open
Серена Уильямс
17
Серена Уильямс в седьмой раз в карьере выиграла Australian Open
Евгения Медведева с золотой медалью чемпионата Европы по фигурному катанию 2017 года
10
На вершине мира: Медведева выиграла чемпионат Европы с двумя мировыми рекордами
Интересное
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
"Великий тренер и большой мотиватор": 70 лет Гусу Хиддинку
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Источник: скончалась женщина, упавшая с дочерью под поезд в московском метро
2
СК начал проверку по факту гибели учредителя клуба Soho Rooms в Москве
3
Лыжница Бьорген разочарована, что ее обвиняют в допинге
4
Информатор WADA Степанова заняла седьмое место на этапе зимнего тура IAAF в Бостоне
5
Школьницу из Нижнего Новгорода спасли из плена вербовщика террористов в Дагестане
6
В Минске скончался народный артист Белоруссии Александр Тиханович
7
ОАЭ будут выдавать визы россиянам по прибытии в страну
Темы дня
Реклама