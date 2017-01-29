Саночник Репилов намерен взять реванш за серебро ЧМ-2017 на Играх в Южной Корее

ИНСБРУК /Австрия/, 29 января. /Спец. корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Серебряный призер чемпионата мира по санному спорту россиянин Роман Репилов испытывает чувство обиды от того, что уступил хозяину трассы австрийцу Вольфгангу Киндлю, однако уверен, что сможет взять реванш у этого спортсмена на Олимпиаде-2018 в южнокорейском Пхенчхане. Об этом сообщил ТАСС Репилов.

В воскресенье Репилов с результатом результат 1 минута 39,861 секунды занял второе место. Победителем стал Киндль (1.39,799). В пятницу Репилов стал серебряным призером ЧМ-2017 в спринте, уступив тому же австрийцу.

"Это серебро мне досталось в очень упорной борьбе, - заметил Репилов. - Обидно, конечно, что опять не удалось стать первым, но победитель соревнований - австриец, он выступает дома, его все поддерживают. Может быть, ему эта победа оказалась важнее, чем мне. Ничего, на Олимпиаде у него не будет такой поддержки, и тогда обязательно наступит моя очередь побеждать".

"Да, быть чемпионом мира гораздо круче, чем быть серебряным призером. Но, с другой стороны, в 20 лет дважды стать вторым на мировом первенстве тоже здорово", - считает собеседник ТАСС.

После первого заезда Репилов отставал от Киндля всего на 0,004 секунды. "Это ничто. Вышел на второй заезд и в нем допустил небольшие помарочки, которые привезли меня только к серебру. Позже с тренером обязательно посмотрим, где я ошибся", - подытожил российский саночник.