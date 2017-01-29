Конькобежка Юракова завоевала бронзу на этапе КМ в Берлине на дистанции 3000 м

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Россиянка Анна Юракова одержала победу на дистанции 3000 м на этапе Кубка мира, который завершился в Берлине. Она показала результат 4 минуты 4,64 секунды.

Победительницей стала голландка Ирен Вюст (4.01,77), со вторым временем финишировала чешка Мартина Сабликова (4.02,38).

Россиянка Ольга Граф заняла шестое место (4.06,68), Наталья Воронина - 15-е (4.09,81).

Заключительный этап Кубка мира пройдет в норвежском Ставангере 11-12 марта.