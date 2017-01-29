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Конькобежка Юракова завоевала бронзу на этапе КМ в Берлине на дистанции 3000 м

Спорт
29 января, 19:19 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, января. /ТАСС
Победительницей стала голландка Ирен Вюст
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Анна Юракова

Анна Юракова

© Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Россиянка Анна Юракова одержала победу на дистанции 3000 м на этапе Кубка мира, который завершился в Берлине. Она показала результат 4 минуты 4,64 секунды.

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Победительницей стала голландка Ирен Вюст (4.01,77), со вторым временем финишировала чешка Мартина Сабликова (4.02,38).

Россиянка Ольга Граф заняла шестое место (4.06,68), Наталья Воронина - 15-е (4.09,81).

Заключительный этап Кубка мира пройдет в норвежском Ставангере 11-12 марта.

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