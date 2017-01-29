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Дубль Чалова помог ЦСКА разгромить "Хорсенс" в товарищеском матче

Спорт
29 января, 19:32 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, января. /ТАСС
Встреча завершилась со счетом 4:0
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Федор Чалов (справа)

Федор Чалов (справа)

© Михаил Джапаридзе/ТАСС

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Российский футбольный клуб ЦСКА одержал крупную победу над датским "Хорсенсом" со счетом 4:0 в товарищеском матче на сборе в испанском Кампоаморе.

Забитыми мячами отметились Мануэль Фернандес (24-я минута), Федор Чалов (39, 78) и Алексей Ионов (50). Следующий товарищеский матч запланирован на 2 февраля, в этот день армейцы встретятся с чешской "Викторией".

В первом матче чемпионата России после зимнего перерыва ЦСКА 4 марта на своем поле сыграет с санкт-петербургским "Зенитом".

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