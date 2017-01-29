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Российский лыжник погиб на Монблане

Спорт
29 января, 21:30 UTC+3 ПАРИЖ /Корр. ТАСС, Михаил Тимофеев
Тело удалось найти на высоте три тысячи метров
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© EPA/STR

ПАРИЖ, 29 января. /Корр. ТАСС Михаил Тимофеев/. Тело погибшего российского лыжника было найдено в воскресенье в одной из расщелин ледника "Моря льда", расположенном на массиве Монблан во Франции. Об этом сообщило AFP.

Согласно данным, полученным от спасательной службы региона, 30-летний россиянин погиб в субботу. Тело удалось найти на высоте три тысячи метров.

По информации следствия, мужчина катался в этом горном районе вместе со своим 60-летним отцом. Тот был обнаружен в воскресенье спасателями в шоковом состоянии в одной из расщелин ледника - он провел там всю ночь. Пожилой человек упал в расщелину в тот момент, когда перемещался по снежной поверхности, пытаясь поймать сигнал мобильной связи, чтобы вызвать спасателей.

О пропавших лыжниках сообщил в субботу спасателям один из знакомых россиян. Представители экстренных служб вечером того же дня совершили облет горного района на вертолете, но ничего не смогли обнаружить. Погибшего и пострадавшего нашла на следующий день группа спасателей в составе 14 человек.

В российском посольстве в Париже не смогли подтвердить эту информацию, сообщив, что проверяют появившиеся об этом сведения.

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