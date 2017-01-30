Сборная Египта по футболу обыграла команду Марокко и вышла в полуфинал Кубка Африки

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МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Сборная Египта обыграла команду Марокко со счетом 1:0 в четвертьфинале Кубка африканских наций по футболу, который проходит в Габоне.
Гол забил Кахраба (87-я минута).
Соперником команды Египта по полуфиналу будет сборная Буркина-Фасо.
Турнир завершится 5 февраля.