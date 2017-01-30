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Турнир Женской теннисной ассоциации стартует в Санкт-Петербурге

Спорт
30 января, 0:17 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, января. /ТАСС
В турнире примут участие три теннисистки из первой десятки мирового рейтинга
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Симона Халеп

Симона Халеп

© EPA/ROLEX DELA PENA

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Турнир Женской теннисной ассоциации (ВТА) St.Petersburg Ladies Trophy стартует в понедельник в городе на Неве. В числе участниц - три теннисистки из первой десятки мирового рейтинга, а также финалистка недавнего открытого чемпионата Австралии американка Винус Уильямс.

Второй год подряд в Санкт-Петербурге проходит крупный женский турнир - ранее город принимал только мужские соревнования топ-уровня. Список фаворитов на сей раз возглавляет четвертая ракетка мира Симона Халеп из Румынии, выступит в Санкт-Петербурге также словачка Доминика Цибулкова (6) и россиянка Светлана Кузнецова (10).

В восьмерку "сеяных" также вошли 36-летняя Винус Уильямс, олимпийская чемпионка Елена Веснина и еще одна россиянка - Дарья Касаткина. Согласно жеребьевке Веснина в первом круге сыграет с Екатериной Макаровой - партнером по паре на Олимпийских играх - 2016, где россиянки выиграли золотые медали. Халеп, Цибулкова, Кузнецова и Уильямс первый круг турнира пропускают.

"Уайлд-кард" от организаторов получили две россиянки - Наталья Вихлянцева и Алина Калинская.

Хингис снова в Санкт-Петербурге

Помимо одиночного разряда, на турнире пройдут соревнования пар, где выступит знаменитая швейцарская теннисистка Мартина Хингис - вместе с соотечественницей Белиндой Бенчич. Тогда как Макарова и Веснина решили на сей раз в паре не выступать.

Турнир пройдет на твердом покрытии в "Сибур-Арене" Санкт-Петербурга, общий призовой фонд составит $776 тысяч. Год назад победителем в одиночном разряде стала итальянка Роберта Винчи, победив в финале Бенчич. Парный турнир выиграли Хингис и Саня Мирза из Индии.

St.Petersburg Ladies Trophy второй год подряд имеет категорию "премьер", которая в классификации WTA является третьей - после турниров "Большого шлема" и Итогового турнира года. В свою очередь, "премьер" поделена на три подкатегории, в первую входят четыре "обязательных" турнира в американских Индиан-Уэллсе и Майами, испанском Мадриде и китайском Пекине (общий призовой фонд для мужчин и женщин - более $4,5 млн), во вторую - пять турниров с $2 млн призовых, в третью - все остальные.

Мужской турнир St.Petersburg Open в нынешнем сезоне пройдет 18-25 сентября.

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