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Вратарь Брызгалов не рассматривает предложения от клубов КХЛ

Спорт
30 января, 7:28 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, января. /ТАСС
По словам голкипера, он хочет возобновить выступления и ждет контракт на следующий сезон
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Илья Брызгалов

Илья Брызгалов

© AP/Ann Heisenfelt

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Бывший голкипер сборной России Илья Брызгалов, который на данный момент находится без команды, не планирует выступать в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). Слова вратаря приводит пресс-служба Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

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В последний раз Брызгалов выходил на лед 10 февраля 2015 года в составе "Анахайм Дакс" в матче против "Флориды Пантерз", в котором, пропустив три шайбы, был досрочно заменен. 36-летний россиянин является неограниченно свободным агентом.

"Продолжаю готовиться, поддерживаю себя в хорошей форме и надеюсь, что кто-нибудь предложит контракт на следующий сезон, - рассказал Брызгалов. - Рассматриваю ли варианты в КХЛ? Ну что вы, нет, конечно. Не смогу же я каждый день летать, например, из Москвы домой в Филадельфию; этот этап я уже проходил, хватит"

Также Брызгалов выразил недоумение непопаданием российского форварда "Питтсбурга" Евгения Малкина в список 100 лучших игроков в истории НХЛ, который был опубликован в субботу.

"Каждый из них (игроков топ-100) в своем поколении был велик, хоть всем и понятно, что уровень их мастерства и нынешних игроков все-таки разный, - отметил он. - Поэтому мне был не совсем понятен сам список этой сотни, какими были критерии отбора? Конечно, случайных людей среди этих ста наверняка нет, но как, например, можно было не включить в их число Женю Малкина? Он же и "Арт Росс трофи" брал, и два Кубка Стэнли, и MVP плей-офф - и ему не нашлось места?!"

Брызгалов дебютировал в НХЛ в 2001 году в составе "Анахайм Дакс", с которым в сезоне-2006/07 завоевал Кубок Стэнли. С 2007 по 2015 гг. он сменил несколько клубов НХЛ, в 2012 году во время локаута выступал за ЦСКА. В составе сборной России Брызгалов стал чемпионом мира 2009 года и бронзовым призером Олимпийских игр - 2002.

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