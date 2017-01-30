Вратарь Брызгалов не рассматривает предложения от клубов КХЛ

"О его жизни должны писать книги и снимать фильмы": 80 лет гроссмейстеру Борису СпасскомуСпорт 30 января, 8:00
Бенуа Амон надеется мобилизовать голоса всех левых за 100 дней до выборов во ФранцииМеждународная панорама 30 января, 7:53
Вратарь Брызгалов не рассматривает предложения от клубов КХЛСпорт 30 января, 7:28
Овечкин: не сразу приспособился к формату "три на три" на Матче звезд НХЛСпорт 30 января, 7:08
Премьер Канады назвал стрельбу в мечети Квебек-Сити трусливым нападениемПроисшествия 30 января, 7:06
Тернбулл рассказал о готовности Трампа принимать беженцев из АвстралииМеждународная панорама 30 января, 7:05
Кучеров считает, что получил удивительный опыт на Матче всех звезд НХЛСпорт 30 января, 6:42
Солнечно и до 13 градусов мороза будет в столичном регионеМосква 30 января, 6:36
Тарасенко: НХЛ проделала великолепную работу по организации звездного уик-эндаСпорт 30 января, 6:19
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Бывший голкипер сборной России Илья Брызгалов, который на данный момент находится без команды, не планирует выступать в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). Слова вратаря приводит пресс-служба Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
В последний раз Брызгалов выходил на лед 10 февраля 2015 года в составе "Анахайм Дакс" в матче против "Флориды Пантерз", в котором, пропустив три шайбы, был досрочно заменен. 36-летний россиянин является неограниченно свободным агентом.
"Продолжаю готовиться, поддерживаю себя в хорошей форме и надеюсь, что кто-нибудь предложит контракт на следующий сезон, - рассказал Брызгалов. - Рассматриваю ли варианты в КХЛ? Ну что вы, нет, конечно. Не смогу же я каждый день летать, например, из Москвы домой в Филадельфию; этот этап я уже проходил, хватит"
Также Брызгалов выразил недоумение непопаданием российского форварда "Питтсбурга" Евгения Малкина в список 100 лучших игроков в истории НХЛ, который был опубликован в субботу.
"Каждый из них (игроков топ-100) в своем поколении был велик, хоть всем и понятно, что уровень их мастерства и нынешних игроков все-таки разный, - отметил он. - Поэтому мне был не совсем понятен сам список этой сотни, какими были критерии отбора? Конечно, случайных людей среди этих ста наверняка нет, но как, например, можно было не включить в их число Женю Малкина? Он же и "Арт Росс трофи" брал, и два Кубка Стэнли, и MVP плей-офф - и ему не нашлось места?!"
Брызгалов дебютировал в НХЛ в 2001 году в составе "Анахайм Дакс", с которым в сезоне-2006/07 завоевал Кубок Стэнли. С 2007 по 2015 гг. он сменил несколько клубов НХЛ, в 2012 году во время локаута выступал за ЦСКА. В составе сборной России Брызгалов стал чемпионом мира 2009 года и бронзовым призером Олимпийских игр - 2002.