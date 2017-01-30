Горнолыжница Яковишина принесла России первое золото на Универсиаде-2017

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МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Российская горнолыжница Елена Яковишина завоевала золотую медаль в супер-гиганте на Универсиаде 2017 года, которая проходит в Алма-Ате. Спортсменка показала результат 1 минута 6,25 секунды.
Второе место заняла финка Неа Луукко (1.06,98), с третьим временем финишировала японка Аса Андо (1.07,17).
Этот старт был первым медальным на соревнованиях.
Универсиада завершится 8 февраля, следующие зимние Игры пройдут в 2019 году в Красноярске.