Российские керлингистки стартовали с победы над британками на Универсиаде

Подготовка Казани к ЧМ-2018 идет с опережением графикаСпорт 30 января, 9:23
Леонов: многие сборные заинтересовались Казанью как местом базирования на ЧМ-2018Спорт 30 января, 9:22
Свердловский губернатор поручил разработать план по восстановлению дороги в СеребрянкуНовости Урала 30 января, 9:06
Российская лыжница Васильева завоевала золото УниверсиадыСпорт 30 января, 9:00
Роджер Федерер вошел в топ-10 рейтинга ATPСпорт 30 января, 8:58
Серена Уильямс вернулась на первую строчку рейтинга WTAСпорт 30 января, 8:38
Казань может подать заявку на проведение финала еврокубка после ЧМ-2018Спорт 30 января, 8:32
Toyota впервые за пять лет уступила мировое лидерство по числу проданных автоЭкономика и бизнес 30 января, 8:15
Мутко: Россия усилит работу по продвижению ЧМ-2018Спорт 30 января, 8:09
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Женская сборная России по керлингу обыграла команду Великобритании со счетом 7:3 в своем первом матче группового раунда на зимней Универсиаде, которая проходит в Алма-Ате.
В составе российской команды выступают чемпионки Европы 2016 года Виктория Моисеева, которая также является двукратной золотой медалисткой Универсиад (2013, 2015), Улана Васильева, Галина Арсенькина, Юлия Портунова и победительница чемпионата мира среди смешанных команд Мария Дуюнова.
В следующем матче россиянки сыграют с норвежками. Встреча пройдет 30 января.
Турнир по керлингу завершится 7 февраля.