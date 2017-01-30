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Российские керлингистки стартовали с победы над британками на Универсиаде

Спорт
30 января, 9:03 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, января. /ТАСС
Встреча завершилась со счетом 7:3
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МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Женская сборная России по керлингу обыграла команду Великобритании со счетом 7:3 в своем первом матче группового раунда на зимней Универсиаде, которая проходит в Алма-Ате.

В составе российской команды выступают чемпионки Европы 2016 года Виктория Моисеева, которая также является двукратной золотой медалисткой Универсиад (2013, 2015), Улана Васильева, Галина Арсенькина, Юлия Портунова и победительница чемпионата мира среди смешанных команд Мария Дуюнова.

В следующем матче россиянки сыграют с норвежками. Встреча пройдет 30 января.

Турнир по керлингу завершится 7 февраля.

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