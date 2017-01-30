Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 28.01:
$ 60.32
€ 64.34
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Болельщики "Салавата" высказали претензии игрокам после неудачных матчей

Спорт
30 января, 11:08 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, января. /ТАСС
"Салават Юлаев" потерпел семь поражений подряд в регулярном чемпионате КХЛ
Поделиться
Материал из 1 страницы
Болельщики "Салавата Юлаева"

Болельщики "Салавата Юлаева"

© ИТАР-ТАСС/ Андрей Старостин

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Болельщики хоккейного клуба "Салават Юлаев" высказали претензии команде после последних неудачных матчей, встретив ее в аэропорту Уфы.

"Салават Юлаев" потерпел семь поражений подряд в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги. На данный момент уфимская команда располагается на пятой строчке в таблице Восточной конференции, но из-за плотности команд, занимающих места с пятое по девятое, "Салават" еще не гарантировал себе место в плей-офф.

Немногочисленные болельщики встретили хоккеистов и тренеров команды, которые вернулись с выездной серии. В ходе нее "Салават Юлаев" проиграл столичному "Динамо", "Витязю", "Локомотиву" и "Северстали". Фанаты высказали претензии хоккеистам по игре.

"Все стараются, пытаются из себя все выжимать, но не получается у нас, - сказал в эфире ГТРК "Башкортостан" нападающий уфимской команды Игорь Григоренко. - Уверен, что все будет нормально".

"Передайте всем ребятам, что пацаны сделают все возможное. Мы все вместе", - подчеркнул главный тренер "Салавата" Игорь Захаркин.

Ранее накануне матча с ЦСКА фанаты "Спартака" в раздевалке команды в грубой форме высказали недовольство игрой команды. Тем не менее, "Спартак" потерпел поражения от ЦСКА и СКА и потерял шансы на попадание в плей-офф.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
В других СМИ
Реклама
Фото
Роджер Федерер
26
Федерер победил Надаля и в пятый раз в карьере выиграл Australian Open
Серена Уильямс
17
Серена Уильямс в седьмой раз в карьере выиграла Australian Open
Евгения Медведева с золотой медалью чемпионата Европы по фигурному катанию 2017 года
10
Рекорд за рекордом: Медведева выиграла чемпионат Европы по фигурному катанию
Интересное
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
"Великий тренер и большой мотиватор": 70 лет Гусу Хиддинку
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Спецслужбы США оценят способность руководства РФ и КНР пережить ядерный удар
2
В конкурсе "Мисс Вселенная" победила 24-летняя студентка из Франции
3
Трамп обвинил Маккейна и Грэма в попытках развязать Третью мировую войну
4
ВЦИОМ: россияне в конце года опасались усиления международной напряженности
5
В Подмосковье задержан водитель, не пропустивший скорую помощь
6
ФАС возбудила дело против "Мегафона"
7
Посольство России в Лондоне ответило на предупреждение Терезы Мэй в стихах
Темы дня
Реклама