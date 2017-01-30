Болельщики "Салавата" высказали претензии игрокам после неудачных матчей

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Болельщики хоккейного клуба "Салават Юлаев" высказали претензии команде после последних неудачных матчей, встретив ее в аэропорту Уфы.

"Салават Юлаев" потерпел семь поражений подряд в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги. На данный момент уфимская команда располагается на пятой строчке в таблице Восточной конференции, но из-за плотности команд, занимающих места с пятое по девятое, "Салават" еще не гарантировал себе место в плей-офф.

Немногочисленные болельщики встретили хоккеистов и тренеров команды, которые вернулись с выездной серии. В ходе нее "Салават Юлаев" проиграл столичному "Динамо", "Витязю", "Локомотиву" и "Северстали". Фанаты высказали претензии хоккеистам по игре.

"Все стараются, пытаются из себя все выжимать, но не получается у нас, - сказал в эфире ГТРК "Башкортостан" нападающий уфимской команды Игорь Григоренко. - Уверен, что все будет нормально".

"Передайте всем ребятам, что пацаны сделают все возможное. Мы все вместе", - подчеркнул главный тренер "Салавата" Игорь Захаркин.

Ранее накануне матча с ЦСКА фанаты "Спартака" в раздевалке команды в грубой форме высказали недовольство игрой команды. Тем не менее, "Спартак" потерпел поражения от ЦСКА и СКА и потерял шансы на попадание в плей-офф.