Четыре игрока КХЛ вызваны в сборную Швеции на домашний этап Евротура

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Четыре игрока клубов Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) вызваны в сборную Швеции для участия в домашнем этапе Евротура, Шведских хоккейных играх. Об этом сообщает пресс-служба Шведского хоккейного союза.

За сборную Швеции сыграют вратарь Виктор Фаст из ЦСКА, защитник Оскар Фантенберг из "Сочи", нападающие Рикард Гюнге из "Нефтехимика" и Джон Норман из "Торпедо".

Сборная Швеции стала победителем российского этапа Евротура - Кубка Первого канала, проходившего в декабре прошлого года в Москве. В общем зачете Евротура шведская команда занимает последнее, четвертое место.

Шведские игры пройдут 9-12 февраля.