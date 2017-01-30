Баскетболист Уимс отчислен из "Маккаби" за отказ пройти допинг-тест

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Баскетбольный клуб "Маккаби" исключил из заявки на Евролигу американского нападающего Сонни Уимса и отчислил его из команды за отказ пройти допинг-тестирование. Об этом на своей странице в социальной сети Twitter написал журналист Дэвид Пик.

Source: Maccabi has removed Sonny Weems from its Euroleague roster and dismissed him from team. He'll no longer play for Tel Aviv. — David Pick (@IAmDPick) January 30, 2017

"Маккаби исключил Уимса из заявки на Евролигу и отчислил из команды. Он больше не играет за клуб", - написал Пик.

Ранее израильские СМИ сообщали, что Уимс отказался проходить допинг-тест, назначенный Международной федерацией баскетбола (FIBA).

Уимс выступал за ЦСКА с 2012 по 2015 год, в составе армейцев он стал трехкратным победителем Единой лиги ВТБ. За "Маккаби" американец играет с 2016 года, в 19 матчах Евролиги сезона-2016/17 набирал в среднем 11,6 очка за игру.