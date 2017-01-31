Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 31.01:
$ 60.16
€ 64.43
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Стадион Прохорова Barclays Center может перестать принимать матчи "Айлендерс" в НХЛ

Спорт
31 января, 7:10 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 31, января. /ТАСС
В год арена выплачивает команде $53,5 млн в обмен на полный контроль за финансовыми операциями, куда входят доходы от реализации билетов и аренды помещений
Поделиться
Материал из 1 страницы
Арена "Барклайс-Центр" в Нью-Йорке

Арена "Барклайс-Центр" в Нью-Йорке

© EPA/JASON SZENES

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Стадион "Барклайс-Центр" (Barclays Center), которым владеет российский бизнесмен Михаил Прохоров, может прекратить сотрудничество с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Нью-Йорк Айлендерс" после сезона-2018/19. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Смотрите также
Михаил Прохоров
Михаил Прохоров ищет миноритарного акционера для своего клуба НБА

Соглашение между ареной и "Айлендерс" подразумевает то, что именно стадион платит $53,5 млн в год команде в обмен на полный контроль всех бизнес операций, куда входят доходы от реализации билетов и аренды помещений. В среднем на домашние матчи "Айлендерс" приходит 12 000 зрителей, при общей вместимости в 15 700 человек во время хоккейных игр. Ранее в ноябре агентство сообщило, что Прохоров ищет миноритарного инвестора для клуба и стадиона. В финансовом прогнозе арены "Айлендерс" не упоминается как источник дохода после сезона-2018/19.

Отмечается, что руководство арены посчитало экономически целесообразным проведение на арене лишь различных концертов, а также домашних матчей клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Бруклин Нетс", которым также владеет Прохоров.

Прохоров приобрел "Нетс" в 2010 году, когда команда еще базировалась в Нью-Джерси. Компания Прохорова приобрела 80% акций команды и 45% акций арены за $223 млн. В 2012 году клуб переехал в Нью-Йорк на построенный Прохоровым стадион Barclays Center.

Бывший владелец "Айлендерс" Чарльз Ванг подписал 25-летний договор с Barclays Center в 2012 году. В 2014 году он продал команду бизнесменам Джонатану Ледеки и Скотту Малкину, но сохранил контрольный пакет акций до конца 2016 года.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
В других СМИ
Реклама
Фото
8
Екатеринбург начал обратный отсчет 500 дней до ЧМ-2018 по футболу
Роджер Федерер
26
Федерер победил Надаля и в пятый раз в карьере выиграл Australian Open
Серена Уильямс
17
Серена Уильямс в седьмой раз в карьере выиграла Australian Open
Интересное
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
"Великий тренер и большой мотиватор": 70 лет Гусу Хиддинку
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Рогозин высмеял отказ Литвы от претензий на Калининград
2
Deutsche Bank оштрафован в США на $425 млн за вывод из РФ $10 млрд
3
Обама поддержал протесты против указов Трампа
4
Трамп отстранил исполняющую обязанности генпрокурора США Салли Йейтс от должности
5
Посольство России в Лондоне ответило на предупреждение Терезы Мэй в стихах
6
Депутат Рады обвинил Порошенко в попытках присвоить нефтегазовый бизнес Ахметова
7
Паспорта и водительские права можно будет получать в МФЦ с 1 февраля
Темы дня
Реклама