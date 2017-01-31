Стадион Прохорова Barclays Center может перестать принимать матчи "Айлендерс" в НХЛ

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МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Стадион "Барклайс-Центр" (Barclays Center), которым владеет российский бизнесмен Михаил Прохоров, может прекратить сотрудничество с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Нью-Йорк Айлендерс" после сезона-2018/19. Об этом сообщает агентство Bloomberg.
Соглашение между ареной и "Айлендерс" подразумевает то, что именно стадион платит $53,5 млн в год команде в обмен на полный контроль всех бизнес операций, куда входят доходы от реализации билетов и аренды помещений. В среднем на домашние матчи "Айлендерс" приходит 12 000 зрителей, при общей вместимости в 15 700 человек во время хоккейных игр. Ранее в ноябре агентство сообщило, что Прохоров ищет миноритарного инвестора для клуба и стадиона. В финансовом прогнозе арены "Айлендерс" не упоминается как источник дохода после сезона-2018/19.
Отмечается, что руководство арены посчитало экономически целесообразным проведение на арене лишь различных концертов, а также домашних матчей клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Бруклин Нетс", которым также владеет Прохоров.
Прохоров приобрел "Нетс" в 2010 году, когда команда еще базировалась в Нью-Джерси. Компания Прохорова приобрела 80% акций команды и 45% акций арены за $223 млн. В 2012 году клуб переехал в Нью-Йорк на построенный Прохоровым стадион Barclays Center.
Бывший владелец "Айлендерс" Чарльз Ванг подписал 25-летний договор с Barclays Center в 2012 году. В 2014 году он продал команду бизнесменам Джонатану Ледеки и Скотту Малкину, но сохранил контрольный пакет акций до конца 2016 года.