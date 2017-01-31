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Россиянин Коробов может провести бой за титул чемпиона мира WBO с Рамиресом

Спорт
31 января, 8:09 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 31, января. /ТАСС
Поединок может состояться 23 апреля в Австралии
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МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Россиянин Матвей Коробов может провести поединок с чемпионом мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) мексиканцем Хильберто Рамиресом 23 апреля в Австралии. Об этом ТАСС сообщили в компании "Топ Рэнк", представляющей интересы россиянина.

"Мы рассматриваем такой вариант в рамках андеркарта боя Мэнни Пакьяо", - сказал собеседник агентства.

Коробов является чемпионом Европы и двукратным чемпионом мира среди любителей. Россиянин перешел в профессионалы после Олимпиады 2008 года в Пекине и переехал в США, подписав контракт с известной промоутерской компанией "Топ Рэнк".

Всего на счету 34-летнего боксера 27 побед (14 нокаутом) и одно поражение.

Рамирес завоевал титул WBO после победы над известным немецким боксером Артуром Абрахамом. Российским болельщикам мексиканец известен по поединку с россиянином Максимом Власовым. Всего в активе 25-летнего мексиканского боксера 34 победы (24 нокаутом) и ни одного поражения.

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