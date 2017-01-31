Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 31.01:
$ 60.16
€ 64.43
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Сборная России по керлингу победила команду Японии на Универсиаде

Спорт
31 января, 8:55 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 31, января. /ТАСС
Встреча завершилась со счетом 7:4
Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Сборная России по керлингу одержала победу над командой Японии со счетом 7:4 во втором матче на Универсиаде, которая проходит в Алма-Ате.

В составе сборной России выступают Алексей Тимофеев, Тимур Гаджиханов, Артур Раджабов, Артур Али и Евгений Климов.

На первом этапе соревнований команды играют круговой турнир, по итогам которого четыре лучшие сборные пройдут в плей-офф. В вечерней сессии вторника россияне встретятся с командой Канады.

Турнир по керлингу завершится 7 февраля.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Зимняя Универсиада-2017
В других СМИ
Реклама
Фото
8
Екатеринбург начал обратный отсчет 500 дней до ЧМ-2018 по футболу
Роджер Федерер
26
Федерер победил Надаля и в пятый раз в карьере выиграл Australian Open
Серена Уильямс
17
Серена Уильямс в седьмой раз в карьере выиграла Australian Open
Интересное
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
"Великий тренер и большой мотиватор": 70 лет Гусу Хиддинку
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Рогозин высмеял отказ Литвы от претензий на Калининград
2
Deutsche Bank оштрафован в США на $425 млн за вывод из РФ $10 млрд
3
Юрий Чайка: каждому воздастся!
4
Трамп отстранил исполняющую обязанности генпрокурора США Салли Йейтс от должности
5
Посольство России в Лондоне ответило на предупреждение Терезы Мэй в стихах
6
Басурин: около 80 украинских силовиков погибли в Донбассе за два дня
7
Паспорта и водительские права можно будет получать в МФЦ с 1 февраля
Темы дня
Реклама