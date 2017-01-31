Сборная России по керлингу победила команду Японии на Универсиаде

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Сборная России по керлингу одержала победу над командой Японии со счетом 7:4 во втором матче на Универсиаде, которая проходит в Алма-Ате.

В составе сборной России выступают Алексей Тимофеев, Тимур Гаджиханов, Артур Раджабов, Артур Али и Евгений Климов.

На первом этапе соревнований команды играют круговой турнир, по итогам которого четыре лучшие сборные пройдут в плей-офф. В вечерней сессии вторника россияне встретятся с командой Канады.

Турнир по керлингу завершится 7 февраля.