Сборная России по керлингу победила команду Японии на Универсиаде

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МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Сборная России по керлингу одержала победу над командой Японии со счетом 7:4 во втором матче на Универсиаде, которая проходит в Алма-Ате.
В составе сборной России выступают Алексей Тимофеев, Тимур Гаджиханов, Артур Раджабов, Артур Али и Евгений Климов.
На первом этапе соревнований команды играют круговой турнир, по итогам которого четыре лучшие сборные пройдут в плей-офф. В вечерней сессии вторника россияне встретятся с командой Канады.
Турнир по керлингу завершится 7 февраля.